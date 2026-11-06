Hubungan Prabowo-Jokowi Dianggap Sudah Berjarak, Bisa Berujung Pemakzulan Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menyebut skandal penyadapan menandakan hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah berjarak.

"Sudah terjadi situasi yang tidak terlalu nyaman di antara keduanya," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (6/11).

Dia mengatakan saat ini memang sudah terlihat hubungan Prabowo dan Jokowi yang berjarak akibat kepentingan mulai berbeda.

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Muradi menilai kebersamaan Prabowo dan Jokowi sebenarnya dilandasi ideologi, sehingga mungkin sudah berbeda jalan.

"Kalau saya melihat politik yang dilakukan keduanya, kan, memang ketemunya bukan karena ideologi, karena kepentingan. Saat kepentingannya sudah enggak menyambung, ya, sudah saja," tuturnya.

Muradi kemudian menilai skandal penyadapan bakal berujung kepada reshuffle untuk mengganti menteri yang berpihak ke Jokowi.

Dia bahkan menilai skandal penyadapan bakal berbuntut kepada pemakzulan Wapres RI yang juga putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muradi, belakangan persoalan ijazah Gibran menguat setelah pertimbangan MK dan putusan MA.