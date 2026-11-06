menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Hubungan Prabowo & Jokowi Tamat Gegara Skandal Penyadapan, Nasib Gibran Terancam

Hubungan Prabowo & Jokowi Tamat Gegara Skandal Penyadapan, Nasib Gibran Terancam

Hubungan Prabowo & Jokowi Tamat Gegara Skandal Penyadapan, Nasib Gibran Terancam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto duduk diapit Presiden ke-7 RI Joko Widodo di sebelah kanan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sebelah kirinya disela-sela rangkaian hiburan usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Foto:ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir setelah terkuak skandal penyadapan.

Sebab, kata dia, polisi menangkap mantan Kapolri yang orang dekat Jokowi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dari kasus penyadapan.

"Hubungan Prabowo dan Jokowi berakhir setelah ditangkapnya Listyo Sigit," kata Dedi melalui layanan pesan, Jumat (6/11).

Baca Juga:

Toh, kata dia, renggangnya hubungan Prabowo-Jokowi sudah terlihat saat Kepala Negara tak merespons pertimbangan MK dan putusan MA.

"Ini bukti awal Prabowo tidak lagi miliki kedekatan dengan Jokowi," lanjut Dedi.

Dia mengatakan skandal penyadapan menjadi momentum terbuka Prabowo mengamputasi seluruh loyalis Jokowi di pemerintahan.

Baca Juga:

Dedi bahkan menilai nasib Wapres RI Gibran Rakabuming Raka terancam setelah hubungan Prabowo-Jokowi berakhir.

"Nasib Gibran sebagai Wapres RI ikut terancam, bukan tidak mungkin Gibran diganti tanpa prosedur pemakzulan, karena sudah didukung oleh putusan MK dan MA," katanya.

Pengamat Dedi Kurnia Syah menilai hubungan Prabowo dengan Jokowi berakhir, sehingga nasib Gibran sebagai Wapres RI menjadi tanda tanya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co