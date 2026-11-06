Hubungan Prabowo & Jokowi Tamat Gegara Skandal Penyadapan, Nasib Gibran Terancam

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir setelah terkuak skandal penyadapan.

Sebab, kata dia, polisi menangkap mantan Kapolri yang orang dekat Jokowi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dari kasus penyadapan.

"Hubungan Prabowo dan Jokowi berakhir setelah ditangkapnya Listyo Sigit," kata Dedi melalui layanan pesan, Jumat (6/11).

Toh, kata dia, renggangnya hubungan Prabowo-Jokowi sudah terlihat saat Kepala Negara tak merespons pertimbangan MK dan putusan MA.

"Ini bukti awal Prabowo tidak lagi miliki kedekatan dengan Jokowi," lanjut Dedi.

Dia mengatakan skandal penyadapan menjadi momentum terbuka Prabowo mengamputasi seluruh loyalis Jokowi di pemerintahan.

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Dedi bahkan menilai nasib Wapres RI Gibran Rakabuming Raka terancam setelah hubungan Prabowo-Jokowi berakhir.

"Nasib Gibran sebagai Wapres RI ikut terancam, bukan tidak mungkin Gibran diganti tanpa prosedur pemakzulan, karena sudah didukung oleh putusan MK dan MA," katanya.