menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hubungan Wali Kota dan Wawalkot Bandung Diduga Renggang, Wagub Jabar Merespons

Hubungan Wali Kota dan Wawalkot Bandung Diduga Renggang, Wagub Jabar Merespons

Hubungan Wali Kota dan Wawalkot Bandung Diduga Renggang, Wagub Jabar Merespons
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin seusai dilantik sebagai kepala daerah Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Hubungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin diduga mengalami keretakan.

Hal itu mencuat seiring kembalinya Erwin dalam tatanan pemerintahan.

Sebelumnya, Erwin tersandung masalah dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga:

Namun, kejaksaan membatalkan status tersangka Erwin dikarenakan tidak ada dana yang mengalir ke kantong pribadinya.

Kini, setelah kembali bekerja sebagai wakil wali kota, Erwin menyatakan apabila dirinya tidak pernah dilibatkan wali kota dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta wali kota dan wakil wali kota untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Baca Juga:

Dia menduga masalah keduanya selama ini adalah komunikasi.

"Saya berharap ini segera diselesaikan, duduk bersama, seperti komitmen pada awal ketika pencalonan seperti apa, ngobrol duduk berdua. Kan pemerintahan seperti itu ya, satu paket kan mereka juga terpilih, enggak bisa mereka pa aing-aing (sendiri-sendiri)," kata Erwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).

Wagub Jabar Erwan Setiawan merespons keretakan hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Pemprov tak akan memediasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI