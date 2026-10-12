Huistra Bongkar Rahasia Kemenangan PSS Sleman dari PSM

jpnn.com - SLEMAN - Penantian panjang PSS Sleman untuk merasakan kemenangan perdana di Super League 2026/2027 akhirnya berakhir.

Super Elang Jawa bangkit dari keterpurukan setelah menghajar PSM Makassar dengan skor telak 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10/2026).

Kemenangan ini menjadi jawaban atas tekanan yang menghampiri PSS setelah melewati tiga pertandingan awal musim dengan hasil mengecewakan.

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Bermain di hadapan 14.054 pendukungnya, tim besutan pelatih Pieter Huistra tampil meyakinkan dan sukses mengamankan tiga poin penting.

Nama Hiromu Tanaka menjadi sorotan utama setelah mencetak dua gol pada menit ke-34 dan 85.

Pesta kemenangan tuan rumah kemudian disempurnakan oleh Matheus Fornazari yang membobol gawang PSM pada menit 90+2.

Seusai pertandingan, Pieter Huistra mengungkapkan bahwa kemenangan tersebut tidak datang begitu saja. Jeda kompetisi selama tiga pekan pada periode FIFA Matchday dimanfaatkan untuk membenahi berbagai kekurangan tim.

Menurut pelatih asal Belanda itu, kerja keras selama masa persiapan mulai membuahkan hasil ketika para pemain mampu menerapkannya di lapangan.