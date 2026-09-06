menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hujan Abu Vulkanik Sampai Banten, Gubernur Andra Soni Siagakan Personel Mitigasi Bencana

Hujan Abu Vulkanik Sampai Banten, Gubernur Andra Soni Siagakan Personel Mitigasi Bencana

Hujan Abu Vulkanik Sampai Banten, Gubernur Andra Soni Siagakan Personel Mitigasi Bencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Banten Andra Soni. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memantau perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Aktivitas erupsi tersebut telah berstatus level tiga atau siaga yang berdampak pada hujan abu vulkanik di sejumlah wilayah Banten.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api guna memantau sebaran abu vulkanik.

Baca Juga:

"Berdasarkan pantauan kami bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) arah angin saat ini membawa abu vulkanik menuju Banten serta Jawa Barat," ucap Andra, Minggu (6/9).

Melihat kondisi tersebut, kata Andra, untuk masyarakat terdampak abu vulkanik agar mengenakan perlindung pernapasan saat beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak panik sekalipun tetap meningkatkan kewaspadaan.

Baca Juga:

"Kami memohon kepada masyarakat di daerah terdampak untuk memakai masker saat keluar rumah demi menjaga kesehatan," ujarnya.

Dia membeberkan erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus terjadi disertai lontarkan material vulkanik, pancaran lava, suara gemuruh, dan hujan abu.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berstatus level siaga sebaran abu vulkaniknya sampai ke Banten.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI