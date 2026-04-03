Hujan Angin Jumat Sore, Bandung Dikepung Pohon Tumbang  

jpnn.com, BANDUNG - Hujan deras disertai angin yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat (3/4/2026), mengakibatkan pohon tumbang di beberapa wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung mencatatkan sampai dengan pukul 14.00 WIB, ada 23 titik pohon tumbang.

Saat ini, petugas sedang bekerja mengevakuasi pohon tumbang hingga kendaraan yang menimpanya.

Kepala BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan kejadian pohon tumbang itu ada di Jalan Cibolerang - Kecamatan Ciparay, Jalan Kopo, Jalan Pajajaran - Kecamatan Cicendo, Jalan dr Djundjunan - Kecamatan Sukajadi, Jalan Halte Utara - Kecamatan Andir, Jalan Sukajadi - Kecamatan Gegerkalong, Jalan Taman Cibeunying - Kecamatan Bandung Wetan, dan Jalan Pak Gatot Raya - Gegerkalong.

"Kemudian, di Jalan Bima - Cicendo, Jalan Ovten - Sukaraja, Jalan Hegarmanah - Cidadap, Jalan Srigunting Timur - Maleber, Jalan Cijerah Raya, Jalan Pagarsih," kata Didi, dalam keterangannya.

Sementara itu, dilaporkan adanya korban jiwa dalam insiden pohon tumbang yang terjadi di kawasan Setiabudi.

Adapun pohon tumbang itu terjadi di enam titik di antaranya di Jalan Setiabudi, tepatnya di depan Hotel Padasuka, Jalan Kencana di depan Hotel Arjuna, depan Hotel Art Deco, Jalan Gunung Batu, dan di depan Lapangan Hegarmanah.

"Terdapat satu orang korban, terkena material pohon tumbang yang ada di depan Hotel Sayuli," ujar Kapolsek Cidadap Kompol Rudhi Gindriansyah.