Hujan dan Angin Kencang Terjang Kudus, Ratusan Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang Terjang Kudus, Ratusan Rumah Rusak
Sejumlah personel gabungan melakukan evakuasi pohon tumbang akibat tiupan angin kencang di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (30/3/2026). Selain pohon, angin kencang juga mengakibatkan 221 rumah warga rusak bervariasi. ANTARA/HO. BPBD Kudus

jpnn.com, KUDUS - Ratusan rumah warga di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang yang terjadi pada Senin sore.

"Data sementara, tercatat ada 221 rumah warga tersebar di empat desa, yakni Desa Terangmas, Kalirejo, Glagahwaru, dan Medini yang terdampak angin kencang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko, Senin.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Sebelum kejadian, wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas ringan disertai angin.

Baca Juga:

Namun, sekitar pukul 15.35 WIB, curah hujan meningkat menjadi sangat deras disertai angin kencang yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang serta merusak atap dan genteng rumah warga, baik ringan maupun berat.

Selain kerusakan rumah, dua bangunan juga dilaporkan roboh di Desa Terangmas. Salah satunya rumah milik warga bernama Seketi yang roboh total. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Undaan untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, satu bangunan lainnya berupa gudang tratak di desa yang sama juga roboh, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga:

"Setelah kejadian angin kencang tersebut, kondisi cuaca masih hujan dengan intensitas ringan hingga sedang," ujarnya.

BPBD mencatat untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap, dibutuhkan sekitar 14.400 genteng.

Ratusan rumah warga di Kudus, Jawa Tengah, mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co