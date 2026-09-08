Hujan Deras, Air Sungai Meluap, Banjir Menerjang 3 Kecamatan

jpnn.com - LANGKAT – Sedikitnya tiga kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir.

Banjir terjadi dampak tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Langkat, menyebabkan sejumlah sungai di daerah itu meluap.

Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Ansyari mengatakan akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sungai, menyebabkan jebolnya tanggul pengaman sungai di beberapa titik.

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Kondisi tersebut sedikitnya menyebabkan tiga kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Batang Sarangan, Padang Tualang, dan Kecamatan Tanjung.

"Banjir berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah hulu sejak Senin, sehingga debit air sungai meningkat tajam dan meluap ke permukiman warga. Kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul pengaman sungai di beberapa titik, sehingga air meluap lebih cepat dan meluas ke pemukiman," katanya di Stabat, Selasa (8/9).

Di Kecamatan Padang Tualang, lanjut dia, kondisi juga diperberat oleh pasang tinggi air laut di muara sungai, menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan.

"Belum ada laporan korban jiwa," kata Ansyari.

Di kecamatan Padang Tualang, lanjut dia, ada tiga dusun yang terdampak cukup signifikan, yakni di Dusun?12?Benteng?Rejo dengan 600?Kepala Keluarga (KK) terdampak ketinggian air yang mencapai 30–120?cm.