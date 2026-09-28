Hujan Deras, Baliho Ambruk Menimpa Kios dan Kendaraan di Buah Batu Bandung
jpnn.com - Sebuah baliho berukuran besar roboh menimpa sejumlah kios di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, pada Senin (28/9/2026). Akibatnya, empat orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat insiden tersebut.
Penyebab baliho roboh diduga karena angin kencang yang disertai hujan deras di Bandung pada Senin sore.
Selain korban luka ringan, kemacetan di Jalan Buah Batu pun tidak bisa dihindarkan. Petugas dari Polsek Lengkong mengatur lalu lintas, sedangkan Satpol PP dan Disdamkarmatan melakukan pemotongan baliho yang roboh.
Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy mengatakan baliho yang roboh menimpa tiga bangunan mulai dari warung, bengkel dan bangunan lainnya. Sementara itu, empat orang terjebak di dalam bangunan dan salah satunya tergencet oleh material bangunan baliho yang roboh.
"Tadi ada empat orang yang terkunci di dalam. Satu tergencet oleh material puing-puing ini yang tumbang dan sudah dievakuasi. Dua orang sudah berhasil dievakuasi oleh Damkar dan diobati oleh pihak medis," kata Aldy saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).
Ia memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa itu. Selain itu, terdapat mobil yang melintasi Jalan Buah Batu yang terkena baliho yang roboh termasuk satu sepeda motor yang terparkir.
Pihaknya akan melakukan investigasi terhadap perawatan baliho. Sebab di lapangan ditemukan baliho berlapis-lapis diduga untuk menahan angin hingga roboh.
"Kalau kita lihat sementara, billboard ini kurang lebih ada delapan lapis. Sehingga angin tertahan dan menyebabkan tiangnya terdorong hingga akhirnya patah," tuturnya.
Empat orang dilaporkan mengalami luka ringan setelah terjebak di dalam kios yang tertimpa baliho di Jalan Buah Batu, Kota Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diduga Dipicu Dendam Lama, Pria di Bandung Tega Habisi Nyawa Ibu Tiri
- Wanita di Bandung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Ditusuk Anak Tiri
- Jokowi Ingatkan Struktur PSI Harus Bekerja dan Hadir di Masyarakat
- Wawalkot Bandung Erwin Curhat Lagi Tak Pernah Dilibatkan dalam Pemerintahan, Farhan Membantah
- Acungkan Samurai ke Polisi, Dua Pelajar Anggota Geng Motor di Bandung Ditangkap
- Desakan Ekonomi, Pengamen di Bandung Mencuri Motor, Babak Belur