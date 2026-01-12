menu
Hujan Deras dan Macet, Sejumlah Rute Bus Transjakarta Terlambat
Bus TransJakarta melewati banjir pada ruas jalan Satrio, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu (29/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transjakarta menginformasikan keterlambatan armada bus dan mikrotrans di sejumlah rute.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta Tjahyadi DPM mengatakan, keterlambatan itu disebabkan hujan deras di sejumlah wilayah Jakarta.

“Dampak hujan deras dan genangan air pada senin pagi, memicu kepadatan lalu lintas di beberapa wilayah Jakarta,” ungkap Tjahyadi DPM dalam keterangan resmi pada Senin (12/1).

“Hal itu menyebabkan keterlambatan kedatangan bus,” sambungnya.

Tjahyadi DPM menuturkan, sejumlah bus terlambat pada koridor 5, 7, 9, 10. Lebih rinci, rute yang terdampak, yaitu 5C, 7C, 7D, 7P, 7W, 9A, 9C, B41, dan D11.

Tidak hanya bus Transjakarta, sejumlah rute mikrotrans juga terlambat karena hujan deras sehingga menyebabkan kemacetan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan. Tetap waspada dan berhati-hati di jalan,” tuturnya.

Pelanggan bisa memantau info terkini melalui aplikasi Transjakarta atau media sosial resmi. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
