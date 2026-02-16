Hujan Deras di Agam, 20 Rumah Terendam Banjir, Jalan Provinsi Tertutup Longsor

jpnn.com, AGAM - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Senin (16/2) sore memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Kecamatan Tanjung Raya.

Di Nagari Koto Kaciak, sebanyak 15 hingga 20 rumah warga dilaporkan terendam banjir akibat luapan air Batang Asam. Ketinggian air di pemukiman warga mencapai puncaknya pada pukul 17.30 WIB.

"Banjir Senin sore tadi puncaknya sekitar pukul 17.30 WIB dimana ketinggian air sekitar 40 hingga 50 centimeter," kata Reza salah warga di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Senin.

Selain karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan oleh luapan Batang Asam yang tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Imbasnya air masuk hingga ke rumah-rumah warga di sekitar aliran sungai tersebut.

Bahkan, di salah satu titik ketinggian banjir diperkirakan mencapai 50 hingga 60 sentimeter. Banjir juga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua milik warga mogok karena terendam air.

Di tempat terpisah, BPBD Kabupaten Agam melaporkan hujan deras pada Senin sore mengakibatkan tanah longsor pada ruas jalan provinsi tepatnya di Jorong Lubuak Sao Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya.

Kejadian ini mengakibatkan akses jalan sekitar 20 meter tertutup material longsor sehingga akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat.(antara/jpnn)