JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hujan Deras Guyur Jakarta Kamis Siang, 45 RT dan 22 Jalan Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Jakarta Kamis Siang, 45 RT dan 22 Jalan Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Jakarta Kamis Siang, 45 RT dan 22 Jalan Terendam Banjir
Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mendata ada 45 RT di Jakarta yang masih terendam banjir pada Kamis (22/1) hingga pukul 15.00 WIB.

Selain 45 RT tersebut, ada 22 ruas jalan yang juga tergenang akibat curah hujan tinggi di ibu kota.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 45 RT dan 22 ruas jalan tergenang,” ucap Kepala BPBD Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya.

Ketinggian genangan sendiri beragam di berbagai daerah mulai dari 15 hingga 90 sentimeter (cm).

Berikut 45 titik wilayah banjir di Jakarta:

- Jakarta Barat terdapat 18 RT, yang terdiri dari:

Kel. Kapuk: 1 RT dengan ketinggian 30 cm.

Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT dengan ketinggian 45 sampai dengan 80 cm.

