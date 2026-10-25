Hujan Deras, WU MotoGP Australia Ditiadakan

jpnn.com - VICTORIA - Sesi pemanasan atau warming up MotoGP Australia 2026 di Phillip Island, Victoria, Minggu (25/10) dibatalkan.

"Pembaruan pukul 11.00 (07.00 WIB): MotoGP mengonfirmasi bahwa sesi pemanasan telah dibatalkan karena masalah jarak pandang yang masih terjadi, dan tidak akan ada aktivitas di lintasan sebelum pukul 13.00 waktu setempat," kupasan di halaman Crash.

"Saat ini hujan masih turun dengan deras."

Warming up berdurasi sepuluh menit sejatinya berguna untuk para pembalap dan krunya mengetahui kondisi terkini motor dan lintasan.

Acapkali WU menjadi kesempatan terakhir tim memutuskan penggunaan ban mana saat balapan.

Sering kali pula WU membuat pembalap celaka, lalu gagal ikut balapan.

Perubahan atau pembatalan sesi di MotoGP Australia yang digelar di Phillip Island bukan hal aneh, sudah biasa, karena di sirkuit yang terletak di bibir pantai itu sering disinggahi cuaca ekstrem. (c/jpnn)

MotoGP Australia 2026

Jumat (23/10)

Free Practice 1: Marc Marquez

Practice: Marco Bezzecchi

Sabtu (24/10)

Free Practice 2: Marc Marquez

Qualifying 1: Jack Miller, Johann Zarco

Qualifying 2: Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco

Sprint 13 Laps: Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio

Minggu (25/10)

Warm Up Batal

10.00 WIB: Grand Prix/Race 27 Laps