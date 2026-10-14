Hujan Diprediksi November, Menhut Minta Kewaspadaan Tetap Diperkuat Tangani Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta semua elemen di Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap mewaspadai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena hujan masih berlangsung November 2026.

Menurut Menhut, laporan hujan itu setelah pihaknya menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Hal demikian seperti disampaikan Raja Juli saat meninjau langsung penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Kota Banjarbaru bersama Gubernur Kalsel Muhidin, Senin (12/10).

"Hujan alami itu baru akan hadir di Kalsel ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November,” ujar Menhut dalam keterangan persnya dikutip Rabu (14/10).

Dia meminta jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga para sukarelawan terus memperkuat koordinasi di lapangan.

“Oleh karena itu, masih ada sekitar satu bulan lagi ya, di mana saya berharap di bawah pimpinan Pak Gubernur, Kapolda, Pak Pangdam, dengan Manggala Agni, dengan sukarelawan, semuanya untuk tetap waspada,” kata eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Raja Juli menegaskan kewaspadaan penting dijaga mengingat sebagian wilayah Kalsel berstatus kawasan gambut.

Dia mengingatkan kebakaran dapat kembali membesar apabila seluruh pihak lengah di daerah gambut.