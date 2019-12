Hujan Gol di Derbi Merseyside, Liverpool Ukir Rekor Tak Terkalahkan

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool memukul Everton dalam Derbi Merseyside di Anfield, Kamis (5/12) dini hari WIB. Dalam duel yang merupakan laga pekan ke-15 Premier League itu, The Reds mengalahkan tim sekotanya, 5-2.

Divock Origi mencetak dua gol. Selain Origi, Xherdan Shaqiri, Sadio Mane dan Georginio Wijnaldum masing-masing turut menyumbangkan satu gol. Sementara Everton hanya bisa membalas lewat Michael Keane dan Richarlison.

Kemenangan itu bukan saja memantapkan posisi Liverpool di puncak klasemen dengan koleksi 43 poin, tetapi The Reds juga mengirimkan Everton (14) terperosok ke zona degradasi atau urutan ke-18, lantaran di laga lain Southampton (15) menang untuk naik ke peringkat ke-17.

Bukan saja Liverpool memperpanjang catatan positif awal musim, tetapi tim besutan Juergen Klopp itu menorehkan rekor baru berupa 32 laga beruntun tak terkalahkan di Liga Inggris.

32 – Liverpool are now unbeaten in 32 Premier League matches since a 1-2 defeat to Man City back in January (W27 D5) – the Reds' longest ever run without defeat in English top-flight history. Formidable. #LIVEVE pic.twitter.com/g4XkvQ6NOI — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2019