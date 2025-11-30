Hujan Gol di Manahan, Persis Solo Jadi Korban, Kasihan
Minggu, 30 November 2025 – 07:26 WIB
jpnn.com - SURAKARTA – Duel Persis Solo vs PSM Makassar pada pekan ke-14 Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (29/11) diwarnai hujan gol.
Tujuh gol tercipta, tuan rumah Persis Solo kalah 3-4.
Persis sempat unggul 2-0.
PSM Makassar -yang belum terkalahkan sejak dipegang Pelatih Tomas Trucha, bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Persis unggul 3-2, tetapi kemudian gigit jari, takluk 3-4.
Karteker Pelatih Persis Tithan Suryata mengaku kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya.
