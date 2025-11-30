Hujan Gol di Manahan, Persis Solo Jadi Korban, Kasihan

jpnn.com - SURAKARTA – Duel Persis Solo vs PSM Makassar pada pekan ke-14 Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (29/11) diwarnai hujan gol. Tujuh gol tercipta, tuan rumah Persis Solo kalah 3-4. Persis sempat unggul 2-0. Baca Juga: Bali United Tak Bisa Bikin Gol ke Gawang Persis Solo PSM Makassar -yang belum terkalahkan sejak dipegang Pelatih Tomas Trucha, bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Baca Juga: Pesta Gol di Parepare, PSM Makassar Mencukur PSBS Biak 5-0 Persis unggul 3-2, tetapi kemudian gigit jari, takluk 3-4. Karteker Pelatih Persis Tithan Suryata mengaku kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya.