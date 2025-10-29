Hujan Kritik untuk Ramon Tanque, Kepercayaan Pelatih Persib Bojan Hodak Tak Pernah Luntur
jpnn.com - Ramon Tanque kembali menjadi sorotan seusai pertandingan antara Persib Bandung vs Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10/2025).
Penyerang asal Brasil itu sempat membawa Maung Bandung bersorak lewat gol cepatnya, tetapi kegembiraan itu tak bertahan lama.
Tayangan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan bola lebih dahulu mengenai tangan Tanque sebelum masuk ke gawang Persis.
Puasa Gol Ramon Tanque
Gol pun dianulir, dan Tanque harus kembali menahan dahaga mencetak gol di Super League 2025/26 yang sudah berjalan delapan pekan.
Namun, di tengah tekanan dan kritik dari publik, Bojan Hodak memilih berdiri di barisan depan membela anak asuhnya itu.
"Dia bekerja sangat keras. Setiap pertandingan dia berduel, membuka ruang, dan menjadi pemantul bagi rekan-rekannya."
"Dia punya karakter berbeda dengan striker lain yang kami miliki," ucap pelatih asal Kroasia itu.
Bojan Hodak Pasang Badan
Pelatih berusia 52 tahun itu memahami betul beban yang dipikul Tanque.
