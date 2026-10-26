Hujan Mulai Guyur Palembang, Pemkot Petakan 12 Titik Rawan Genangan

jpnn.com, PALEMBANG - Hujan yang mulai mengguyur Kota Palembang selama beberapa hari terakhir menjadi pengingat pentingnya kesiapan infrastruktur drainase untuk mengantisipasi genangan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pun memetakan 12 titik genangan di Jalan protokol serta memeriksa 114 anak sungai di kawasan permukiman.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar di tengah meningkatnya potensi genangan saat hujan turun. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi saluran air, termasuk mengangkat sedimen dan membersihkan bagian yang berpotensi menghambat aliran.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan jajarannya harus memastikan upaya antisipasi berjalan optimal agar hujan tidak menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Dengan kondisi hujan yang sudah mengguyur Palembang beberapa hari terakhir, kami minta seluruh jajaran memastikan saluran air berfungsi dengan baik. Titik-titik yang berpotensi menimbulkan genangan harus menjadi perhatian dan segera ditangani," kata Dewa, Senin (26/10/2026).

Menurut Dewa, pengecekan anak sungai dan pembersihan saluran air menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko genangan. Ia meminta petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memastikan hambatan aliran air ditangani sebelum menimbulkan persoalan di lingkungan warga.

Selain mengantisipasi genangan, Dewa mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Palembang.

"Kami juga meminta warga menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap," pinta Dewa.