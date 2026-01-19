Hujan, Petir, dan Gelombang Laut Tinggi akan Mengepung Indonesia Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi hujan mengepung Indonesia pada Senin (19/1).

Prakirawan cuaca BMKG Selly Brilian menyampaikan bahwa potensi hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, Samarinda, Denpasar, Makassar, Kendari, Maluku, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Hujan sedang berpotensi di Kota Semarang, dan Surabaya.

Sementara itu, hujan lebat dan hujan yang disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Yogyakarta dan Kupang.

Selanjutnya di Kota Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Palembang, Mataram, Palu diperkirakan berawan tebal hingga berkabut.

Menurut BMKG kombinasi dinamika atmosfer menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi cuaca tersebut, menyusul hasil pantauan meteorologi didapati tiga siklon tropis yang berdampak langsung maupun tak langsung turut mempengaruhi potensi hujan di Indonesia.

Siklon Tropis Nokaen tercatat tumbuh dari Bibit Siklon Tropis 91W sejak 15 Januari 2026.

Sistem tersebut saat ini terpantau berada di sekitar 10,3 derajat Lintang Utara dan 128,8 derajat Bujur Timur di Timur Filipina sebelah utara Sulawesi Utara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot atau sekitar 56 kilometer per jam serta tekanan minimum 1.000 hPa.