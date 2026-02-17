menu
Hujan Ringan Diperkirakan Guyur Jakarta dari Selasa Siang Hingga Sore

Hujan Ringan Diperkirakan Guyur Jakarta dari Selasa Siang Hingga Sore

Hujan Ringan Diperkirakan Guyur Jakarta dari Selasa Siang Hingga Sore
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta pada Selasa (17/2) mulai siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta berpotensi berawan tebal, kecuali wilayah Kepulauan Seribu yang diperkirakan hujan ringan.

Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24–26 derajat Celsius dengan kelembapan cukup tinggi.

Sementara pada siang hingga sore hari, seluruh wilayah Jakarta tanpa terkecuali diperkirakan hujan ringan. Suhu udara mencapai puncaknya di kisaran 27–29 derajat Celsius.

Lalu pada malam hari, hujan ringan diperkirakan tetap terjadi di Kepulauan Seribu dengan wilayah Jakarta lainnya berawan tebal. Suhu turun berkisar 24–27 derajat Celsius.

Meski tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem, warga tetap diimbau waspada terhadap jalan licin dan potensi genangan di sejumlah titik rawan.

Pengendara disarankan menjaga jarak aman, sementara masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menyiapkan payung atau jas hujan. (antara/jpnn)

 
BMKG memprakirakan Jakarta akan diguyur hujan dari siang hingga sore hari Selasa (17/2).


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

