jpnn.com, PALEMBANG - Hujan deras yang mengguyur Kota Palembang sejak Rabu (25/11/2026) malam hingga Kamis (26/11/2026) pagi menyebabkan sejumlah ruas jalan an kawasan permukiman terendam banjir.

Genangan air di beberapa titik bahkan menghambat aktivitas pengendara hingga membuat sebagian warga kesulitan melintas.

Berdasarkan pantauan CCTV Kota Palembang, hujan dengan intensitas lebat mula mengguyur wilayah kota menjelang tengah malam. Air kemudian menggenangi sejumlah kawasan, mulai dari Demang Lebar Daun, Simpang Polda, Pakjo, hingga Sekip.

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Peringatan dini cuaca BMKG mencatat hujan lebat disertai petir terjadi sekitar pukul 00.20 WIB. Hanya berselang sekitar 10 menit, genangan cukup tinggi mulai terlihat di Jalan Kapten A Rivai dan Jalan Sumpah Pemuda menuju Jalan Angkan 45.

Kondisi terparah terlihat di Jalan Kapten A Rivai. Luapan air membuat kendaraan yang melintas harus memperlambat laju. Sementara di Jalan Sumpah Pemuda, genangan yang cukup tinggi membuat sejumlah pengendara memilih memutar balik.

Adelia (30) salah seorang warga Sekip Palembang mengaku genangan air yang muncul setelah hujan semalaman cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang biasanya dilalui kendaraan menjadi sulit dilewati karena ketinggian air.

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"Kalau sudah banjir seperti ini, aktivitas jad terganggu. Pengendara harus lebih berhati-hati karna tidak tahu seberapa dalam genangan air di jalan. Bakan ada yang memilih mutar balik daripada memaksakan melintas," ujar Adelia.

Adelia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur Palembang.