jpnn.com, JAKARTA - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) memproses peradilan in absentia terhadap buronan kasus korupsi kelas kakap menuai apresiasi.

Upaya ini dinilai sebagai terobosan penegakan hukum yang krusial agar proses peradilan tidak tersandera oleh pelarian tersangka dan demi menyelamatkan pengembalian aset negara (asset recovery).

Pengamat hukum Hery Firmansyah menegaskan bahwa sidang tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) memang perlu ditempuh agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Melalui mekanisme ini, setiap pelaku tetap dituntut mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya meski berupaya menghindar.

"Terkait pengadilan in absentia terhadap para buronan kakap memang perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dalam hal ini setiap pelaku tetap 'dipaksa' mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dan sebelumnya tentu sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun yang bersangkutan melakukan pengabaian," ujar Hery, Kamis (26/11).

Menurut Hery, langkah tersebut sejalan dengan semangat perampasan aset pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

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Status buron dan pelarian demi menghindari proses hukum memenuhi syarat untuk mendorong mekanisme perampasan aset berbasis non-conviction based.

Ia menekankan bahwa aparatur penegak hukum tidak boleh tunduk pada siasat licik para buronan yang mencoba lari dari jerat hukum.