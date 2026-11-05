jpnn.com, JAKARTA - HukumOnline Kunjungi WLP Law Firm, Kenalkan Fitur Baru "Allex"

Hukumonline merupakan platform digital hukum dan penyedia informasi hukum terintegrasi terbesar di Indonesia.

Untuk meningkatkan layanan kemitraan dan sekaligus memperkenalkan fitur baru "allex" yakni asisten riset hukum berbasis Generative Artificial Intelligence, hukumonline menjalin kembali kemitraan strategis dengan Warda Larosa & Partners Law Firm.

WLP Law Firm menerima kunjungan Hukumonline dalam rangka mempererat hubungan profesional, memperluas jejaring, serta membangun sinergisitas dalam menghadapi perkembangan ekosistem hukum di era transformasi digital, yakni perkenalan platform Hukumonline Pro sebagai pendukung Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta pengembangan teknologi berbasis AI untuk mendukung proses analisis hukum.

Selain itu, kolaborasi publikasi Hukumonline, antara lain program Top Indonesia Law Firm Ranking, kanal Klinik Hukum, publikasi artikel hukum, serta pengenalan Practice Leaders yang dapat menjadi ruang berbagi pemikiran dan kontribusi keilmuan bagi komunitas hukum secara lebih luas.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan industri hukum, inovasi layanan hukum, serta peluang kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), sebagai bagian dari transformasi praktik hukum modern di Indonesia.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan AI memiliki potensi besar dalam mendukung efektivitas pekerjaan hukum, mulai dari riset dan analisis hukum, pengelolaan dokumen, penelusuran regulasi dan yurisprudensi, hingga optimalisasi pelayanan jasa hukum baik litigasi maupun korporasi.

Wardaniman Larosa, selaku pendiri WLP Law Firm memandang bahwa AI tidak dapat menggantikan peran seorang advokat dan corporate lawyer, melainkan AI harus dipandang sebagai suatu instrumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum.