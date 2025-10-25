Hukumonline Raih Pengakuan Nasional atas Inovasi AI di AMSI Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Hukumonline meraih penghargaan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Penghargaan dalam ajang AMSI Awards 2025 itu diberikan untuk kategori Inovasi Produk dan Teknologi Terbaik (Media Skala Besar).

Penghargaan tersebut menegaskan komitmen Hukumonline dalam memperkuat ekosistem hukum digital di Indonesia melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab.

Editor in Chief Hukumonline, Fathan Qorib menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Hukumonline dalam menghadapi tantangan industri media di Tanah Air.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersama AMSI mendorong upaya menjaga keberlangsungan bisnis media, dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan kualitas konten sebagai pilar utama kepercayaan publik,” ujarnya dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta.

Penghargaan tersebut diraih melalui AIlex, platform riset hukum berbasis AI generatif yang dikembangkan Hukumonline. AIlex menghadirkan cara baru dalam pencarian, analisis, dan perbandingan hukum hanya dalam hitungan detik.

Sejak diluncurkan pada 2024, AIlex telah digunakan oleh lebih dari 3.000 pengguna dari 450 perusahaan di Indonesia, menjawab lebih dari 300.000 pertanyaan dengan tingkat kepuasan mencapai 4,7 dari skala 5.

Keunggulan AIlex terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan hukum secara konversasional dengan cepat, akurat, dan relevan. Hal ini didukung oleh basis data hukum terbesar di Indonesia yang telah dikembangkan Hukumonline selama 25 tahun.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyampaikan bahwa AMSI Awards 2025 merupakan ajang yang bertujuan memupuk inovasi di industri media.