Humairah dan Dermawan Hanyut di Sungai Mapili Mandar, Basarnas Kerahkan Tim Penyelamat

jpnn.com, POLEWALI MANDAR - Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua anak yang hilang terseret arus saat sedang berenang di Sungai Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

"Dua anak itu dilaporkan hilang saat berenang bersama tiga rekannya di Sungai Mapili pada Jumat siang (5/6)," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju Mahmud Afandi di Mamuju, Sabtu.

Upaya pencarian Humairah, 7, dan Dermawan, 6, itu melibatkan unsur SAR gabungan, di antaranya Rescue Unit Siaga SAR Polewali Mandar, personel TNI dan Polri, Tagana, serta masyarakat setempat.

Pada upaya pencarian di hari kedua sejak kedua anak tersebut dinyatakan hilang, Tim SAR gabungan membagi area pencarian menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

SRU pertama melakukan penyisiran menggunakan rubber boat di sisi kiri sungai menuju arah muara sejauh dua kilometer dari lokasi kejadian.

Sementara SRU kedua melakukan penyisiran di sisi kanan sungai menuju arah muara sejauh dua kilometer.

Upaya pencarian dilakukan secara intensif sepanjang hari dengan memaksimalkan penggunaan peralatan SAR yang tersedia, meliputi satu unit rubber boat, satu unit kendaraan operasional D-Max Compartment, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, peralatan medis serta peralatan pendukung lainnya.

Namun hingga Sabtu petang kedua anak tersebut belum ditemukan sehingga upaya pencarian dihentikan sementara.