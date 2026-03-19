Human Initiative Beri Bag of Happiness untuk Santri Korban Bencana Tanah Bergerak

jpnn.com, TEGAL - Bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal mempengaruhi aktivitas para santri di Pondok Pesantren Al Adalah. Meski begitu, mereka tetap menjaga rutinitas belajar dan ibadah setiap hari.

Untuk itu, kebutuhan perlengkapan ibadah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Human Initiative bersama MTT Majelis Telkomsel Taqwa Jateng DIY menjalankan program Bag of Happiness Perlengkapan Ibadah.

Melalui program tersebut, tim menyalurkan 50 paket perlengkapan ibadah yang berisi mukena, sarung, Al Quran, dan sajadah.

Dengan perlengkapan tersebut, para santri dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman.

Selain menyalurkan bantuan, tim juga berdialog dengan para santri dan pengelola pesantren. Dengan begitu, tim dapat memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Wahyu sebagai perwakilan MTT Jateng DIY menjelaskan bahwa kolaborasi itu bertujuan memperluas manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Human Initiative (HI) menempatkan kolaborasi lintas pihak sebagai langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.