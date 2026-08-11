Human Initiative Bersama Songs for Sumatera Resmikan Gedung Sekolah MIN 4 Aceh Tamiang
jpnn.com - Human Initiative (HI) bersama Songs for Sumatera meresmikan hasil renovasi MIN 4 Aceh Tamiang, pada Sabtu( 8/8).
Peresmian itu menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung pemulihan pendidikan di Aceh Tamiang.
Beberapa waktu lalu, bencana hidrometeorologi merusak sejumlah fasilitas sekolah. Akibatnya, siswa dan guru menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah berbagai keterbatasan.
Untuk itu, Songs for Sumatera, Human Initiative, diaspora Indonesia di Inggris, para musisi, seniman, KBRI London, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergotong royong memulihkan MIN 4 Aceh Tamiang.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengapresiasi atas kolaborasi yang mendukung renovasi MIN 4 Aceh Tamiang.
"Bantuan ini sebagai pertanda bahwa nilai kemanusiaan mampu menyatukan berbagai pihak untuk menghadirkan harapan bagi masyarakat kita agar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," ujar Armia Pahmi.
Sementara itu, Vice President of Organizational Services & Development Human Initiative Andjar Radite menekankan makna pemulihan sekolah bagi keberlanjutan pendidikan.
"Hari ini kita tidak hanya meresmikan kembali sebuah sekolah. Kita sedang menyaksikan sebuah ruang belajar kembali pulih,” kata Andjar.
Human Initiative (HI) bersama Songs for Sumatera meresmikan hasil renovasi MIN 4 Aceh Tamiang, pada Sabtu( 8/8).
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