Human Initiative Distribusikan 216 Tenda Warga Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Human Initiative (HI) kembali menggerakkan bantuan untuk masyarakat Palestina agar dapat bertahan dalam kondisi yang lebih aman.

Bantuan itu diberikan setelah gencatan senjata disepakati di Palestina dan situasi perlahan terkendali meski ketegangan masih sesekali muncul.

Dalam masa pemulihan itu, ribuan keluarga kehilangan rumah dan membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Tim Human Initiative di Kairo menyampaikan bahwa mereka sedang memproses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.

Tim memuat 216 tenda keluarga ke dalam truk kargo seberat 40 ton yang telah berangkat menuju Palestina pada Sabtu (25/10).

Manager Humanitarian Diplomacy Human Initiative Muhammad Kaimuddin mengatakan bantuan kemanusiaan itu melintasi jalur darat melalui perbatasan Rafah dan pintu Karem Abu Salem, salah satu akses utama untuk distribusi logistik.

Tenda-tenda tersebut menjadi bagian penting dari upaya mendukung keluarga Palestina yang kehilangan rumah dan bersiap menghadapi musim dingin.

“Kami ingin tenda-tenda ini segera digunakan oleh keluarga di Palestina agar mereka bisa menghadapi musim dingin dengan lebih nyaman,” ujar Kaimuddin dalam keterangannya, pada Senin (27/10).