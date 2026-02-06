Human Initiative Gelar Sumatera Recovery Forum, Dorong Pemulihan Bersama
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative mendorong pemulihan yang berkelanjutan dan tetap menjaga martabat masyarakat korban bencana Sumatera.
Salah satunya dengan menyelenggarakan Sumatera Recovery Forum di Kantor Pusat Human Initiative, Depok, pada Rabu (4/2) lalu.
Forum itu membuka ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat arah pemulihan di Sumatera.
HI mempertemukan berbagai pihak dalam kerja kemanusiaan. Para peserta berbagi pengalaman lapangan dan pembelajaran pemulihan.
Forum tersebut juga menyelaraskan pendekatan pendampingan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui forum itu, Human Initiative memaparkan arah dan rencana pemulihan Sumatera.
Human Initiative menyusun rencana berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pendekatan kawasan.
Vice President of Resource Mobilization and Impact Human Initiative Romi Ardiansyah menegaskan bahwa forum tersebut membuka ruang refleksi bersama.
