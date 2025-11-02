Human Initiative Jadikan Golf Sebagai Medium Kolaborasi untuk Peduli Isu Kemanusiaan

jpnn.com, SENTUL - Human Initiative menyelenggarakan turnamen Golf for Humanity sebagai bentuk kolaborasi kepedulian terhadap isu kemanusiaan, khususnya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Satu Ayunan, Sejuta Harapan” dan diikuti oleh komunitas golfer, filantropi, serta pelaku usaha di Sentul Highlands, Bogor.

Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan upaya lembaga dalam mempertemukan ruang hobi dengan semangat kemanusiaan.

“Human Initiative ingin mempertemukan hobi dengan kepedulian sosial untuk menjawab isu-isu kemanusiaan. Dalam hal ini, golf menjadi medium yang kami gunakan untuk membangun kepedulian terhadap isu stunting di NTT,” ujar Tommy.

Menurut dia, stunting berhubungan langsung dengan masa depan bangsa. Untuk itu pihaknya berupaya mendorong kolaborasi multipihak.

“Kami merasa bersyukur dapat bertemu dengan Gubernur serta Wakil Gubernur NTT yang memiliki komitmen kuat terhadap isu ini,” kata dia.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta golf yang melalui hobinya turut berkontribusi dalam upaya kebaikan bersama,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, Human Initiative ingin memperluas dampak kolaborasi dengan mendorong berbagai program kemanusiaan di Indonesia Timur.