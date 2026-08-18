menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Human Initiative Kirim Bantuan Darurat untuk Warga Nagekeo NTT

Human Initiative Kirim Bantuan Darurat untuk Warga Nagekeo NTT

Human Initiative Kirim Bantuan Darurat untuk Warga Nagekeo NTT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bantuan darurat bagi penyintas gempa di Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dari Tim Human Initiative (HI). Foto: dokumentasi Tim HI

jpnn.com - JAKARTA - Tim Human Initiative (HI) menyalurkan bantuan darurat bagi penyintas bencana gempa bumi di Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pangan, air minum, serta perlengkapan rumah tangga dan kebersihan.

Bantuan tersebut mencakup mi instan, air minum, minyak goreng, susu, kecap, garam, sabun cuci, dan sikat gigi.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan tersebut membantu masyarakat menjalani masa tanggap darurat di posko.

Baca Juga:

Salah satu penerima bantuan menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang diterima.

“Terima kasih kepada para donatur dan Human Initiative atas bantuan yang diberikan. Alhamdulillah, bantuan ini menjadi berkah dan rahmat bagi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Human Initiative menyiapkan respons di tiga wilayah prioritas berdasarkan hasil pemantauan tim.

Baca Juga:

Wilayah tersebut mencakup Manggarai dan Manggarai Timur, Nagekeo, sebagai wilayah episentrum gempa, serta Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, tim akan melakukan kaji cepat di tiga desa prioritas dan menyalurkan kebutuhan dasar seperti terpal, selimut, matras, hygiene kit, dan sembako.

Human Initiative mengirimkan bantuan darurat untuk penyintas gempa di Nagekeo, NTT.  

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI