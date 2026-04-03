Human Initiative Luncurkan Program Sebar Kurban 2026, Targetkan Jangkau 309 Ribu Penerima
jpnn.com - Lembaga kemanusiaan Human Initiative (HI) meluncurkan Program Sebar Kurban 2026 di Desa Telaga Banyak, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat( NTB), pada Rabu (1/4).
Acara itu menjadi awal dari upaya menghubungkan potensi peternak dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Mengusung tema “Luaskan Dampak Kurban”, program ini mengajak masyarakat melihat kurban sebagai ibadah yang membawa manfaat lebih luas.
Tidak hanya memperkuat nilai spiritual, kurban juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari manajemen Human Initiative (HI), Wakil Bupati Lombok Utara serta jajarannya, tokoh masyarakat, peternak lokal, dan warga setempat.
Masyarakat juga dapat menyaksikan kegiatan itu melalui siaran langsung di kanal resmi Human Initiative.
Vice President Human Initiative Romi Ardiansyah menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memperluas manfaat kurban melalui berbagai pendekatan.
“Sebar Kurban memiliki tiga misi utama, memfasilitasi ibadah, menggerakkan peternak lokal, dan berbagi kebahagiaan bagi masyarakat. Dari sinilah kami ingin kurban memberi manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Romi.
Distribusi Sebar Kurban bakal menjangkau 27 provinsi, 134 kabupaten atau kota, serta 145 wilayah di Indonesia, dan diperluas hingga 11 negara di luar negeri.
- Program Bag of Happiness Human Initiative Disalurkan untuk 100 Ribu Penerima Manfaat
- Human Initiative Beri Bag of Happiness untuk Santri Korban Bencana Tanah Bergerak
- Program Qurban Early Bird: Lebih Awal Berkurban untuk Jangkau yang Membutuhkan
- Gembira, Lord Adi Masak Bersama 550 Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
- Luaskan Dampak Kebaikan, Human Initiative Hadirkan Bag of Happiness
- Human Initiative Gelar Sumatera Recovery Forum, Dorong Pemulihan Bersama