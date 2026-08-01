Humanitarian Update Perkuat Kolaborasi untuk Respons Kemanusiaan yang Lebih Efektif
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati World Humanitarian Day 2026, Human Initiative (HI) menggelar Humanitarian Update bertajuk "Krisis Kemanusiaan Hari Ini: Apa yang Terjadi & Bagaimana Kita Merespons Bersama?".
Forum itu mempertemukan organisasi kemanusiaan, lembaga filantropi, pemerintah, akademisi, serta berbagai mitra untuk bertukar pandangan mengenai tantangan kemanusiaan dan pentingnya kolaborasi.
Vice President of Organizational Services & Development Human Initiative Andjar Radite mengingatkan bahwa setiap krisis selalu berdampak pada kehidupan manusia.
Untuk itu, respons kemanusiaan perlu menjaga martabat masyarakat dan melibatkan berbagai pihak sesuai kapasitasnya.
Andjar menilai kualitas respons tidak hanya bergantung pada kecepatan penyaluran bantuan.
Ketepatan sasaran, keamanan, inklusivitas, dan akuntabilitas juga menentukan efektivitas setiap aksi kemanusiaan.
"Kita mungkin tidak mampu mencegah seluruh krisis, namun kita dapat memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapinya sendiri,” ujar Andjar.
“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu forum, namun kita dapat memulai langkah yang lebih terkoordinasi, lebih berani, dan lebih manusiawi," lanjutnya.
Humanitarian Update mempertemukan organisasi kemanusiaan, lembaga filantropi, pemerintah, akademisi untuk bertukar pandangan mengenai kemanusiaan
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