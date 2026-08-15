Hunian Cresta Hadir di Kota Harapan Indah, Ini Keunggulannya

jpnn.com, BEKASI - Damai Putra Group memperkenalkan Cresta, proyek hunian terbaru yang mengusung konsep lakeside living dengan perpaduan hunian nyaman, dengan berbagai fasilitas premium, dan lingkungan kawasan yang terintegrasi.

Cresta diperkenalkan secara eksklusif dalam Agent Gathering Damai Putra Group yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi pada Jumat (14/8).

Perkenalan perdana tersebut mendapat animo minat tinggi dengan hadirnya ribuan agen properti dari berbagai wilayah di Jabodetabek, yang menjadi bagian dari momentum pengenalan Cresta kepada jaringan agen dan mitra properti Damai Putra Group.

Mengusung konsep lakeside living, Cresta menawarkan pengalaman tinggal yang berbeda melalui hunian yang berada dalam lingkungan tepi danau, sekaligus dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan keluarga modern.

Dengan cicilan mulai Rp3 juta-an, Cresta menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang mengincar hunian dengan kombinasi harga kompetitif, fasilitas premium, dan kawasan yang terus berkembang.

Cresta hadir dengan tiga pilihan tipe rumah, yaitu Lebar 5, Lebar 6, dan Lebar 7, yang dirancang dengan layout fungsional untuk mendukung kebutuhan keluarga masa kini.

Keunggulan utama Cresta terletak pada konsep lakeside living yang menghadirkan hunian lebih tenang dan nyaman. Penghuni dapat menikmati lingkungan dengan berbagai fasilitas premium di dalam cluster, seperti danau, jogging track, pavilion, children playground, dan lapangan basket.

Cresta menerapkan sistem one-gate yang menjadi salah satu keunggulan dalam lingkungan cluster. Sistem ini membuat akses keluar-masuk kawasan lebih terkontrol, sehingga memberikan rasa aman dan privasi yang lebih bagi penghuni