Hunian di PIK2 Kian Jadi Buruan, PANI Bukukan Lonjakan Penjualan

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat akan hunian di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 sepanjang 2026 menunjukkan tren positif. Buktinya, hingga September tahun ini PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) membukukan penjualan pemasaran sektor residensial mencapai Rp1,63 triliun.

Nilai tersebut meningkat 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu sekaligus menyumbang sekitar 54 persen dari total marketing sales perusahaan yang mencapai Rp3 triliun.

Peningkatan penjualan hunian itu ditopang beragam pilihan produk yang menyasar kebutuhan konsumen dari berbagai segmen. PANI menawarkan Rumah Milenial bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama, serta sejumlah pengembangan residensial seperti Pasir Putih Residence, Pasadena Spring, Padma, dan Bukit Nirmala.

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Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) turut menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja penjualan hunian tersebut.

Tidak hanya mengandalkan pembangunan rumah, PANI juga memperluas fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat di kawasan PIK2.

Pengembangan pusat kuliner, area komersial, sarana rekreasi, hingga peningkatan konektivitas menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan kawasan hunian terpadu.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menjelaskan pengembangan PIK2 diarahkan untuk memperkuat daya tarik kawasan sekaligus meningkatkan permintaan pasar.

“Berbagai fasilitas dan infrastruktur baru akan terus bergulir, mulai dari Tol KATARAJA, beroperasinya NICE, Dermaga CBD Beachwalk yang membuka akses langsung ke Kepulauan Seribu, serta melanjutkan pembangunan Hotel Hilton PIK2 sebagai pelengkap kawasan PIK2,” kata Sugianto.