Hunian Tetap Warga Terdampak Bencana Sumatera Mulai Dibangun

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara.

Hal tersebut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membangun hunian bagi warga terdampak bencana.

Kabar itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Prabowo di Serang, Banten, pada Sabtu (20/12).

Baca Juga: IWIP Serahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera

“Izinkan kami, Pak, besok (21 Desember) pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, dan Tapanuli Utara. Negara hadir, Pak,” ungkap Maruarar dalam sambutannya di hadapan Prabowo.

Maruarar menegaskan, pembangunan hunian tetap akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan lintas kementerian.

Menurutnya, Kementerian PKP akan bergerak bersama pemerintah Sumatera Utara, pemerintah kabupaten, serta melibatkan Kementerian PUPR, Kepolisian, dan BNPB.

“Mulai besok, Pak, kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita yang berduka di sana, Pak,” jelasnya

Selain itu, Maruarar menekankan bahwa langkah cepat tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.