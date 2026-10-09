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Huru-hara Ijazah Gibran Bisa Jadi Alat Sandera Keluarga Jokowi

Huru-hara Ijazah Gibran Bisa Jadi Alat Sandera Keluarga Jokowi
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Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo ketika menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1445 H melalui tayangan virtual di Jakarta, Selasa (9/4/2024). Foto: ANTARA/Andi Firdaus

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut putusan MK terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bisa dipakai sebagai alat sandera terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarga.

Ray menyebut putusan MK terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sudah bisa ditebak.

Dia mengaku sempat memprediksi gugatan itu tidak dikabulkan dengan tak diterima permohonan karena kurang kuatnya kedudukan hukum atau legal standing.

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Sementara lanjut Ray, setengah gugatan lain dikabulkan berupa pertimbangan MK tak menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres 2024.

"MK menyatakan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat. Itu temuan MK," ujar Ray melalui layanan pesan, Jumat (9/10).

Ray mengatakan temuan ketiadaan ijazah Gibran menjadi poin paling krusial, sehingga mendelegitimasi status putra Jokowi sebagai Wapres.

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"Maka dengan sendirinya dia terdiskualifikasi," tegas Ray.

Menyikapi temuan fatal ini, Ray menyoroti langkah lanjutan dari dua instansi, yakni KPU dan DPR RI. 

Direktur LIMA Ray Rangkuti menyebut nasib Gibran sebagai Wapres dinilai sangat bergantung pada kekuatan lobi di parlemen.

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