HUT Bhayangkara, Polda Sumsel Gelar Bakti Kesehatan, Bukti Nyata Kepedulian Polri

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui kegiatan sosial Bakti Kesehatan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Bhayangkara.

Layanan yang diberikan mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter spesialis, khitanan massal, donor darah, hingga operasi katarak dan bibir sumbing. Seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya.

“Melalui Bakti Kesehatan ini, kami ingin memastikan manfaat kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Irjen Sandi yang memimpin langsung Bakti Kesehatan di Lapangan Wira Bhakti Pakri Palembang, Sumsel, Selasa (23/6).

Ribuan warga Sumatera Selatan sudah memadati Lapangan Wira Bhakti Pakri Palembang, Selasa (23/6) untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan Polda Sumsel.

Dalam kegiatan Bakti Kesehatan ini, Polda Sumsel menargetkan menjangkau 1.000 peserta dari kalangan masyarakat.

Program tersebut juga terhubung secara virtual dengan Mabes Polri dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara.

Warga yang hadir dapat memanfaatkan layanan kesehatan terpadu yang melibatkan dokter umum hingga dokter spesialis penyakit dalam, anak, spesialis THT, spesialis mata, spesialis kandungan, dokter gigi, hingga layanan farmasi.

Selain itu, Polda Sumsel juga menggelar khitanan massal bagi 80 anak, dan donor darah dengan target 100 pendonor.