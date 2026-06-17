HUT Bhayangkara, Polri Salurkan 750 Paket Sembako di Terminal Kampung Rambutan
jpnn.com - CIRACAS - Mabes Polri menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (17/6).
Penerima bantuan meliputi sopir bus, kernet, pedagang, porter, hingga warga yang berada di sekitar terminal.
Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan paket sembako bertuliskan "Bantuan Sosial dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80" disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat.
Para penerima bantuan telah menerima kupon terlebih dahulu sehingga proses penyaluran berlangsung tertib.
Ketua Seksi Bansos Mabes Polri Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial memperingati Hari ke-80 Bhayangkara.
Menurut dia, Terminal Kampung Rambutan menjadi titik kelima penyaluran bantuan pada Rabu (17/6).
"Kampung Rambutan adalah titik kelima pada hari ini. Kami dari Polri menyalurkan sedikitnya 750 bantuan sosial kepada masyarakat," kata Dery.
Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan Polri dengan warga.
Mabes Polri menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (17/6).
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