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HUT Jakarta, Dedi Mulyadi Kirimkan Karangan Bunga Berwarna Hitam Putih

HUT Jakarta, Dedi Mulyadi Kirimkan Karangan Bunga Berwarna Hitam Putih
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Karangan bunga selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota DKI, pada Senin (22/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan karangan bunga berjajar di halaman Balai DKI Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6).

Jajaran karangan bunga itu berisi ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta yang dikirimkan dari berbagai instansi maupun perseorangan seperti pejabat.

Dari puluhan karangan bunga yang berjejer rapi di halaman Balai Kota Jakarta, ada satu karangan bunga yang terlihat paling mencolok.

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Jika umumnya karangan bunga ucapan selamat memiliki warna yang cerah untuk menggambarkan acara kebahagiaan, karangan bunga satu ini tampak berbeda.

Karangan bunga itu berlatar hitam dan tulisan putih di bagian atas, serta latar putih dan tulisan hitam di bagian bawah.

Bunga yang menghiasi karangan bunga tersebut juga tampak hanya berwarna putih saja.

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Pengirim karangan bunga ternyata dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Selamat Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499. Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat,” tulis karangan bunga tersebut. (dit/jpnn)

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Karangan bunga selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlihat menonjol karena berwarna hitam putih


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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