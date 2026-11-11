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HUT ke-15 NasDem, Paloh Ingatkan Konsistensi Restorasi dan Soliditas Internal

HUT ke-15 NasDem, Paloh Ingatkan Konsistensi Restorasi dan Soliditas Internal
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Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11). Dokumentasi DPP NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh merasa yakin partainya bisa menjaga konsistensi perjuangan untuk membawa gerakan perubahan merestorasi Indonesia.

Menurutnya, konsistensi merestorasi Indonesia bisa menjadi modal NasDem memperoleh kepercayaan rakyat.

Hal demikian disampaikan Paloh saat memberikan pengarahan ke kader NasDem dari seluruh Indonesia di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11).

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"Ketika kita mampu mempertahankan konsistensi perjuangan untuk membawa gerakan perubahan merestorasi bangsa ini, seluruh komponen dan elemen masyarakat, cepat atau lambat, akan memberikan tempat di hati mereka," kata Paloh dalam pengarahan, Rabu.

Diketahui, pengarahan itu digelar saat peluncuran perdana Pesan Senin NasDem (PSN) yang menjadj rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 partai tersebut.

Dalam arahannya, Paloh mengingatkan keberadaan partai tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. 

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Sebaliknya, kata pendiri Media Group itu, NasDem harus mampu menghadirkan kontribusi, sekecil apa pun, bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Saat apa yang kita perjuangkan walaupun sebutir pasir, setetes air, jika itu berarti untuk sumbangsih kemajuan berbangsa dan bernegara kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, kami masih bisa memberikan sesuatu," lanjut dia.

Ketum NasDem Surya Paloh mengingatkan konsistensi terhadap restorasi Indonesia demi memperoleh kepercayaan rakyat.

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