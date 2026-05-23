HUT ke-15 Tahun, Anker Innovations Hadirkan Chip AI THUS & Banjir Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Anker Innovations merayakan 15 tahun perjalanannya di ajang Anker Day 2026 dengan memperkenalkan THUS™, chip audio AI Compute-in-Memory berbasis jaringan saraf pertama besutan ANKER, sekaligus merilis ekosistem produk generasi terbaru dari soundcore dan eufy.

Anker Day 2026: Where Ultimate Meets Possible merupakan acara multi-brand tahunan untuk memamerkan peluncuran produk terbaru dan terobosan teknologi dari seluruh portofolio mereknya.

Where Ultimate Meets Possible akan mempertemukan media, pembeli ritel, dan influencer utama untuk melihat secara eksklusif apa yang akan hadir berikutnya di dunia elektronik konsumen, mulai dari audio premium, home-energy, hingga smart home space.

Where Ultimate Meets Possible akan digelar di STORIED di New York City, sebuah pengalaman khusus yang menampilkan presentasi keynote, product demo dan eksplorasi mendalam tentang inovasi terbaru perusahaan.

Anker Day 2026 memperkenalkan inovasi dari ketiga merek — soundcore Liberty 5 Pro dan Pro Max (earbuds pertama yang dilengkapi dengan chip AI THUS™ yang baru), platform AI VibeOS, dan Nebula SpaceFlow; Anker SOLIX S2000 yang merupakan Power Back-up Station rumahan 2kWh dengan ketahanan terlama di dunia; serta eufy EdgeAgent™ yang merupakan AI security agent rumahan, ditambah produk perawatan bayi terbaru — semuanya dipimpin oleh THUS™, platform chip AI eksklusif pertama Anker dan chip audio AI compute-in-memory berbasis jaringan saraf pertama di dunia.

Inovasi ini dirancang untuk menghadirkan keunggulan on-device AI pada perangkat elektronik konsumen, dimulai dari sektor audio dan yang nantinya akan diaplikasikan ke berbagai lini produk Anker.

Didirikan pada 2011, Anker merilis produk pertamanya—power bank ultra-tipis 4.500mAh—pada 2012.

Awal yang sederhana ini meletakkan fondasi bagi prinsip rekayasa Anker selanjutnya: jika ingin menghadirkan perubahan berarti bagi masyarakat luas, teknologi harus dibangun di atas standar kualitas tertinggi.