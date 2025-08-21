HUT ke-16 Tokopedia: Catat Kenaikan Pesanan 127 Persen, Luncurkan PLUS Dukung Brand Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dalam merayakan HUT-nya ke-16 pada 17 Agustus, bersama TikTok Shop mencatat kenaikan pesanan 127,5 persen selama Juli 2024-Juni 2025.
Selain itu, Tokopedia bersama TikTok Shop kembali meluncurkan PLUS lewat kampanye ‘Banyak PLUSnya’ untuk mengapresiasi pengguna setia serta mendukung merek lokal khususnya UMKM.
Senior Director Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo menyampaikan pengguna Tokopedia yang berlangganan PLUS mendapat banyak keuntungan, seperti diskon 5 persen tanpa batas dan minimum pembelian.
"Kemudian gratis ongkir semua jenis pengiriman termasuk instant dan sameday, diskon tambahan Rp 5 ribu, dan promo khusus di halaman Beli Lokal, membuat belanja lebih hemat sekaligus membantu brand lokal meningkatkan penjualan,” ujar Stephanie dalam keterangannya, Kamis (21/8).
Pada semester I 2025, Fashion serta Makanan dan Minuman menjadi beberapa kategori produk dengan kenaikan tertinggi jumlah pesanan di halaman Beli Lokal Tokopedia dan TikTok Shop, sedangkan produk terlaris dari masing-masing kategori tersebut adalah hijab dan camilan.
Sejumlah Produk Alami Lonjakan Pesanan Signifikan
Perilaku belanja online masyarakat Indonesia di Tokopedia dan TikTok Shop selama satu tahun terakhir menunjukkan tren yang positif.
Selama Juli 2024-Juni 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sejumlah kategori produk mengalami lonjakan pesanan, antara lain: Fashion, Groceries (termasuk Makanan dan Minuman, serta Kecantikan dan Perawatan Diri) serta Automotive & Electronic, dengan angka masing-masing sebesar 110,5 persen, 134,75 persen dan 158,25 persen.
