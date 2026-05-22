HUT ke-165 HKBP di GBK: Panitia Matangkan Persiapan Sambut 100 Ribu Jemaat

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran panitia nasional Hari Ulang Tahun (HUT) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ke-165 mematangkan persiapan ibadah raya yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 18 Oktober 2026.

Peninjauan dipimpin oleh Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST dan Ketua Umum Panitia Nasional HUT HKBP ke-165 Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, M.I.Pol. Rombongan panitia terlihat berkeliling stadion sambil mengecek sejumlah titik penting.

Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan mengatakan, peninjauan dilakukan agar seluruh proses persiapan dan pelaksanaan ibadah raya berjalan lancar serta mendapat tuntunan Tuhan.

“Kami sengaja datang ke GBK ini karena sudah direncanakan akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 165 tahun HKBP,” ujar Victor saat meninjau venue ibadah raya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut dia, perayaan HUT HKBP bukan pesta besar-besaran, melainkan ibadah pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 165 tahun perjalanan HKBP.

“Ibadah ini merupakan pengucapan syukur, bukan pesta besar-besaran yang meriah. Yang lebih ditekankan adalah ibadah pengucapan syukur, mengingat bagaimana Tuhan mengutus para misionaris dulu hingga HKBP bisa sampai sekarang,” ujarnya lagi.

Victor menambahkan HKBP terus menjalankan misinya untuk melayani jemaat dan masyarakat. Atas dasar itu, seluruh panitia diharapkan menjaga kekhidmatan acara.

Rencananya, ibadah raya akan diawali pra-ibadah mulai pukul 14.00 WIB.