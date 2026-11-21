jpnn.com, JAKARTA - Memaknai perjalanan 18 tahun tidak hanya merayakan pertumbuhan dan pencapaian, tetapi juga menghadirkan kepedulian hingga memberikan manfaat nyata bagi sesama.

Semangat inilah yang diwujudkan Kapal Api Group dalam memperingati hari ulang tahun ke-18 melalui kegiatan berbagi kasih bersama anak-anak yatim di Panti Asuhan Putra Setia.

Bertajuk “Berbag18ersama” Kapal Api Group memberikan sejumlah bantuan mulai dari donasi dana pendidikan hingga produk deterjen Sayang dan Bio Plus untuk memenuhi kebutuhan kebersihan sehari-hari di lingkungan panti asuhan.

Head of People Development Management Kapal Api Group Dion Sweta Utama mengungkapkan kegiatan berbagi menjadi salah satu cara perusahaan memaknai perayaan ulang tahun perusahaan.

“Hari ini merupakan momen ulang tahun ke-18 Kapal Api Group. Kami ingin merayakannya tidak hanya bersama keluarga besar perusahaan, tetapi juga dengan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat," ungkap Dion.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi anak-anak di Panti Asuhan Putra Setia,” lanjutnya

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan aktivitas bermain bersama yang melibatkan karyawan Kapal Api Group dan anak-anak Panti Asuhan Putra Setia.

Melalui kegiatan ini, karyawan berkesempatan untuk berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama anak-anak panti asuhan.