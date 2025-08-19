HUT Ke-18, Mercedes Benz SL Club Makin Solid
jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Mercedes Benz SL Club Indonesia merayakannya sebagai hari jadi yang ke- 18 tahun bertepatan dengan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8).
Komunitas yang biasa disebut MBSL Club Indonesia itu memiliki sejarah panjang pendiriannya karena di inisiasi oleh para kolektor mobil Mercedes Benz Tipe SL yang saat itu langka.
"Malam ini kami semua berkumpul untuk merayakan dan juga mengenang sejarah panjang pendirian club yang bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia," ungkap Presiden MBSL ke 5 Donny Pur dikutip, Selasa (19/8).
Donny menyebut acara itu semarak berkat kehadiran tiga presiden terdahulu dan juga para founder MBSL di antaranya Santoso Oen (Presiden ke- 2), Pramudji Suginawan (Presiden ke- 3), Made Hariyantha (Presiden ke- 4), M Dawami (Founder), Henry Komala (Founder).
Selain itu, hadir juga Presiden Mercedes Benz Club Indonesia yang baru terpilih Dr. Rochady Wibawa, SPOG, Sekjen Novrianda Basyir, dan Bendum Donni Silanu serta para member.
Donny mengatakan MBSL Club Indonesia merupakan komunitas yang memiliki beragam acara dan juga memiliki acara tahunan yaitu event spesial Golf Tournament yang pada 2025 ini sudah menginjak tahun ke-10.
"Kami sebagai salah satu klub yang sudah cukup solid diusia ke 18 tahun, tentunya akan meracik berbagai acara yang efeknya tidak hanya bagi member saja tetapi membawa efek luas bagi masyarakat. Pada 2026 kami akan membuat kejutan dengan satu acara yang akan digelar dan juga akan bisa dinikmati banyak khalayak," imbuh Donny.(mcr10/jpnn)
