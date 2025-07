HUT ke-18 PSBI, Wapres Ajak Anak Muda Batak Aktif dalam Kegiatan Adat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) lebih aktif melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan organisasi.

Hal itu diungkapkan Gibran saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) yang digelar secara meriah di The Ballroom at Pondok Indah Golf Course Jakarta pada Senin (7/7).

Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSBI sebagai organisasi persatuan orang Batak bermarga Simbolon dalam melestarikan budaya Batak serta menjaga semangat toleransi dan persatuan ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Nilai-nilai budaya adalah kekayaan yang harus kita rawat dan jaga bersama mengingat perbedaan itulah yang menyatukan dan menguatkan kita sebagai bangsa,” ujar Wapres Gibran.

Wapres Gibran jug berharap PSBI mampu menghasilkan program dan strategi kerja kedepan, khususnya untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa.

"Libatkan lebih banyak generasi muda agar PSBI tetap relevan dan adaptif,” tegasnya.

Wapres turut menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan tugas negara di Brazil. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah program unggulan pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih akan segera diluncurkan dan berharap PSBI dapat ikut mendukung serta mengawal pelaksanaannya.

Dalam kesempatan yang sama, Effendi Simbolon, tokoh masyarakat Batak sekaligus Ketua Umum PSBI mengungkapkan bahwa organisasi ini didirikan untuk menghimpun kekuatan moral dan kultural dari marga Simbolon dan borunya dalam bingkai kebangsaan.