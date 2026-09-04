HUT ke-23 Sekar PJT II, Corporate Split Identity Bahas Masa Depan BUMN Perum

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II (Sekar PJT II) tidak sekadar merayakan perjalanan organisasi pada HUT ke-23.

Momentum tersebut dimanfaatkan untuk membahas tantangan dan masa depan BUMN berbentuk Perum di tengah perubahan regulasi serta transformasi tata kelola perusahaan.

Melalui kegiatan Sharing Knowledge dalam bentuk Talkshow, Sekar PJT II mengangkat tema 'Corporate Split Identity'.

Tema tersebut menjadi bahan refleksi mengenai posisi perusahaan yang berada di antara dua tuntutan, yakni menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (4/9/2026) itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Ahmad Irfan Nasution, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, serta Mohamad Winarno dari BP BUMN.

Diskusi diharapkan mampu membuka perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana BUMN Perum menghadapi perubahan lingkungan bisnis tanpa mengesampingkan mandat pelayanan kepada masyarakat.

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Ketua Umum Sekar PJT II, Sugeng Riyanto, mengatakan usia 23 tahun merupakan perjalanan panjang yang menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi.

“23 tahun perjalanan Sekar PJT II bukanlah waktu yang singkat. Perayaan HUT tahun ini terasa kian bermakna dengan diangkatnya tema Corporate Split Identity, sebuah ruang refleksi bersama untuk melihat posisi, tantangan, dan langkah strategis kita ke depan,” kata Sugeng dalam keterangan resmi.