HUT ke-242 Kota Pekanbaru, Pemko Siapkan Festival Kue Talam Durian Sepanjang 1 KM

jpnn.com, RIAU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mematangkan berbagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru yang akan diperingati pada 23 Juni 2026 mendatang.

Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan hari jadi ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan perayaan HUT Pekanbaru kali ini akan menghadirkan sejumlah kegiatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu agenda unggulan yang disiapkan adalah festival kuliner dengan penyajian kue talam durian sepanjang satu kilometer.

Menurut Agung, kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Pekanbaru dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Bayangkan saja, untuk 20 sentimeter kue talam durian membutuhkan satu loyang adonan. Jadi, berapa banyak loyang yang dibutuhkan untuk satu kilometer. Alhamdulillah, ini merupakan partisipasi masyarakat UMKM,” ujar Agung Sabtu (23/5).

Dia menjelaskan, kue talam durian yang akan dibentangkan sepanjang satu kilometer nantinya dibagikan secara gratis kepada masyarakat saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Pekanbaru.

Selain itu, kegiatan tersebut juga akan diajukan untuk dicatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).