HUT ke-25 Demokrat, AHY Bicara Regenerasi hingga Peran di Pemerintahan

jpnn.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya regenerasi dalam perjalanan partainya memasuki usia 25 tahun.

Hal itu disampaikan AHY saat syukuran HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus peresmian penggunaan Rumah Perjuangan DPP Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

AHY menyebut gedung baru tersebut diharapkan menjadi tempat lahirnya gagasan dan kader-kader pemimpin masa depan.

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“Dari gedung ini akan keluar gagasan. Dari gedung ini akan diambil keputusan dan kebijaksanaan. Dari pintu gedung ini akan menghadirkan pemimpin,” kata AHY dalam pidatonya.

Menurut dia, regenerasi menjadi salah satu kunci keberlanjutan partai. Namun, AHY mengakui proses regenerasi tidak selalu mudah dilakukan.

“Regenerasi itu gampang diucapkan, tetapi lihatlah sekeliling. Regenerasi tidak selalu mudah dilakukan," ujarnya.

AHY juga memastikan pembangunan gedung baru tidak berarti menghapus sejarah Partai Demokrat.

Dia mengatakan Wisma Proklamasi yang menjadi bagian dari sejarah partai tetap dipertahankan.